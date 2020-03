O Presidente da República deve nomear juízes para o Tribunal Constucional?

O bastonário da Ordem dos Advogados justifica a proposta com a excessiva politização na nomeação, pelo Parlamento, dos candidatos a juízes do Tribunal Constitucional, enquanto o constitucionalista Jorge Miranda, um dos “pais” da Constituição, fundamenta a sua proposta na necessidade de dar “legitimidade democrática” aos juízes do Tribunal Constitucional (TC). O que ambos defendem é que o Presidente da República deve participar na indicação de juízes do TC, retirando algum poder ao Parlamento nessa matéria.

Continuar a ler