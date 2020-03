Encargos trimestrais do Estado com PPP sem informação pública há um ano

A Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos (UTAP), que segue ao detalhe as parcerias público-privadas (PPP), não publica informação trimestral há meses. O último relatório com dados mais detalhados sobre o assunto reporta ao primeiro trimestre de 2019. O tema das PPP volta esta sexta-feira ao Parlamento pela mão do PSD que agendou uma apreciação parlamentar sobre o polémico decreto-lei do Governo que altera os poderes e procedimentos no lançamento de parcerias com privados.

