Autarca da Moita: “Se não mudarem as circunstâncias, não muda a nossa posição”

“Vamos continuar a conversar.” Foi sem pormenores que terminou a reunião do Governo com o autarca comunista da Moita, que ameaça “vetar” a construção do novo aeroporto no Montijo. “Não está em causa um processo de inversão da nossa posição”, declarou Rui Garcia, o primeiro dos autarcas da Margem Sul a ser ouvido na ronda de encontros com o primeiro-ministro, António Costa, desta quarta-feira. Para já, fica tudo igual. “Se não mudarem as circunstâncias, não muda a nossa posição”, declarou à saída da primeira reunião do dia.

As reuniões agendadas pelo Governo para esta manhã visam negociar a posição do presidente da câmara da Moita, Rui Garcia, e do presidente da câmara do Seixal, Joaquim Santos. Os dois autarcas comunistas estão contra a construção do aeroporto do Montijo, o que bloqueia o avanço da instalação da infra-estrutura, uma vez que a lei prevê que a obra só possa avançar se reunir o parecer favorável de todos os municípios afectados.

Desta reunião com o autarca da Moita terá resultado apenas o agendamento para um novo encontro, marcado para a segunda quinzena de Março. Rui Garcia quis afastar de si a responsabilidade do bloqueio, vincando que a sua posição se baseia no estudo sobre “o vasto conjunto de consequências” que a construção do aeroporto trará para a região. “Precisamos de deixar muito claro que as nossas razões para darmos um parecer negativo são fundamentadas em relatórios sobre os impactos da localização para a população”, declarou Rui Garcia, que durou aproximadamente 45 minutos.

Ao PÚBLICO, ainda antes do encontro com António Costa, o autarca comunista, que é também presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, garantiu que não estava disposto a negociar contrapartidas. À saída do encontro, o presidente da câmara da Moita afirmou que continua, para já, a defender a construção no Campo de Tiro de Alcochete (CTA).

Aumentar

Rui Garcia considerou que este foi um encontro mais político e que a próxima reunião deverá ser mais técnica. No entanto, não adianta detalhes sobre o que espera ouvir no próximo encontro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

<_o3a_p>

Na semana passada, também o presidente da Câmara do Seixal, o comunista Joaquim Santos, apontava que, até hoje, não tinha existido nenhum encontro formal com o Governo. Para o autarca, essa alteração dessas circunstâncias foi interpretado como sinal de que havia por parte do António Costa uma abertura para diálogo.

Joaquim Santos afirma não compreender a “insistência” na construção da infra-estrutura no Montijo, “quando os estudos dizem que Alcochete é melhor”. “O senhor primeiro-ministro, quando era presidente da Câmara de Lisboa e quando estava no governo de José Sócrates, concordava com a opção Alcochete. Agora, como primeiro-ministro, decide ao contrário. Há-de haver uma razão forte”, considerou o autarca do Seixal, em declarações ao PÚBLICO, na véspera da reunião.