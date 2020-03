Guiné-Bissau

Quase 50 anos depois, olhando para a Guiné-Bissau, teremos que tirar algumas conclusões pouco abonatórias de um país que pretende ser um país livre e independente. Depois de tanto tempo ainda se não afirmou como um país estável que se governe a si mesmo. Começou por ser comandado por um estranho, Amílcar Cabral, natural de Cabo Verde e, como reza a história, as revoluções trucidam sempre os seus fautores. Acontece que nem sequer consegue eleger os seus representantes máximos para poderem pôr ordem na casa. E aconteceu esta coisa caricata e original: depois de eleições, ficou com dois Presidentes da República e dois primeiros-ministros Simplesmente, porque os que perdem não sabem perder e os que ganham não sabem esperar.

A Guiné-Bissau vive da caridade externa e tem no terreno uma força armada de paz da CEDEAO. Talvez só por isso se não mataram uns aos outros, como faziam antes.

Artur Gonçalves, Sintra

Vírus

Parafraseando o poema Indiferença de Bertolt Brecht, primeiro foram afectados os chineses, mas eu não me importei porque sou português; depois os contaminados foram os operários, mas não liguei porque nunca fui operário; a seguir calhou a vez dos sindicalistas serem contagiados, mas como já estou reformado considerei que aquilo não era comigo. Logo começaram a padecer dos sintomas os padres, mas sou ateu graças a deus e desliguei.

Mas, agora, dei por mim a saber que não posso viajar, não posso ir ao teatro, nem ao futebol, não posso andar de transportes públicos, não posso confraternizar nem com a família, nem com os amigos, para não ser afectado nem afectar ninguém. Assim, quero que saibam que estou morto, absorto da vida, devido à minha indiferença, mas sobretudo devido ao clima de pânico generalizado que em crescendo foi sendo propalado por todo o lado.

José P. Costa, Lisboa

Síria

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A comunicação social faz eco logicamente dos temas que mais estejam na ordem do dia, por vezes dando excesso de protagonismo em detrimento de assuntos que escapam às grandes parangonas e às aberturas dos telejornais. Ontem o apresentador duma televisão abriu o jornal da noite proclamando “Chegou o vírus!” - só faltou acrescentar “até que enfim!”. Mas um tema deixou de interessar: a carnificina na Síria. Creio que depois da II Guerra Mundial, e embora tendo ocorrido outros trágicos acontecimentos, nunca o Ocidente assistiu, apenas com uns laivos de sobressalto, a tamanha tragédia humanitária.<_o3a_p>

São milhares e milhares de homens velhos, mulheres e crianças a fugirem só com a roupa que têm vestida, sem dinheiro nem comida, a suportarem as noites geladas e os nevões. E a hipocrisia de Erdogan, que luta contra o ditador da Síria, sempre a apertar a mão a outro igual, Putin, aliado do ditador- e indiferentes aos milhares de inocentes que são sacrificados. E o Ocidente, em especial a Europa, continuam a reunir “conferências de paz" e depois vão todos jantar e dormir. Tempos tristes estes em que assistimos a estes genocídios e apenas exportamos palavras, nada mais que palavras já sem sentido.

Fernando Santos Pessoa, Faro<_o3a_p>