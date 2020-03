O que se está a passar na fronteira entre a Turquia e a Grécia?

O aumento da segurança na fronteira da Grécia é a resposta de Atenas à decisão do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que declarou no final da semana passada os “portões abertos” para a passagem de refugiados e os incentivou a ir para a Europa. Do outro lado, a fronteira manteve-se fechada. Neste P24 ouvimos a jornalista Maria João Guimarães.

