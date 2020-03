Joe Biden regressa em força na “super-terça-feira” e apanha Bernie Sanders

A corrida no Partido Democrata pela escolha de um candidato à Casa Branca voltou a ficar aberta na noite desta terça-feira, depois de uma primeira fase em que o progressista Bernie Sanders parecia estar bem encaminhado para a nomeação e o centrista Joe Biden parecia estar condenado a desistir.

Com as mesas de voto ainda abertas até às 4h (hora em Portugal continental) na Califórnia (o estado com mais delegados em jogo, 415), o antigo vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden adiantou-se com uma série de vitórias e outros bons resultados na “super-terça-feira”, em estados como o Alabama, Arkansas, Virgínia, Carolina do Norte, Oklahoma e Tennessee.

O que está em causa nas eleições primárias é o número de delegados atribuídos a cada candidato. O primeiro a conquistar 1991 delegados (50% do total, mais um) é considerado o nomeado virtual do partido.

À entrada para esta “super-terça-feira” tinham sido atribuídos apenas 155 delegados em quatro estados (Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul). Nesta noite estão em jogo 1357 delegados em 14 estados e no território da Samoa Americana – mais de um terço do total.

Na corrida estão Bernie Sanders, Joe Biden, o multimilionário Michael Bloomberg e a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren. A congressista Tulsi Gabbard, do Havai, também surge nos boletins, mas as sondagens dão-lhe apenas 1% dos votos a nível nacional.

Ainda que a dinâmica da campanha eleitoral no Partido Democrata possa vir a mudar de forma significativa, neste momento a luta parece estar limitada a Bernie Sanders (como representante da ala mais à esquerda) e a Joe Biden (que começa a congregar os votos dos centristas).

Uma explicação para os bons resultados de Biden, esta noite, é a desistência de dois outros candidatos do centro nos últimos dias. Pete Buttigieg e Amy Klobuchar saíram da corrida e declararam o seu apoio a Joe Biden – e, nas sondagens à boca das urnas, na Virgínia e na Carolina do Norte, mais de metade dos eleitores disseram que decidiram o seu voto nos últimos dias.

Mas o mais provável é que nenhum dos candidatos consiga chegar ao número mágico (1991 delegados) até ao fim das primárias – uma consequência de haver ainda quatro candidatos competitivos a dividirem os delegados entre si.

Assim que as mesas de voto começaram a fechar nos estados da costa Este dos Estados Unidos, às 19h locais (0h desta quarta-feira em Portugal continental), alguns resultados foram imediatamente avançados. Era um sinal de que um dos candidatos tinha vencido com uma vantagem confortável.

Na Virgínia (99 delegados), Joe Biden confirmou a vitória que as sondagens apontavam, mas o facto de o resultado ter sido avançado assim que as mesas de voto foram encerradas era um bom sinal para o antigo vice-presidente dos Estados Unidos. No final, Biden teve mais de 53% dos votos, o que lhe dará a maioria dos 99 delegados em jogo – no mínimo 60, com Sanders a receber duas dezenas.

Também como se esperava, o senador do Vermont venceu de forma esmagadora no seu estado, com mais de 50% dos votos. Mas, com apenas 16 delegados em jogo no Vermont e com Biden a ficar em 2.º lugar, a vantagem de Sanders não será muito significativa.

Para além de os delegados serem distribuídos de forma proporcional entre os candidatos (ao contrário de muitas votações nas primárias do Partido Republicano, em que o vencedor fica com todos os delegados), para que um candidato possa conquistar delegados tem de receber pelo menos 15% dos votos – um sistema que pode ser decisivo para uma noite de sucesso de Joe Biden e para que a decisão sobre o nomeado se arraste até à convenção nacional do partido, em Julho.

No Texas, que é o segundo estado com mais delegados nesta “super-terça-feira” (228, a seguir à Califórnia, com 415), Bernie Sanders seguia à frente, mas Joe Biden não estava muito distante. E, igualmente importante para a campanha de Biden, tanto Bloomberg como Warren estavam acima dos 15%. Se for esse o resultado final, Warren e Bloomberg vão conquistar delegados e impedir que a vitória de Sanders se traduza numa maior diferença de delegados em relação a Biden.

No estado mais importante da noite, a Califórnia, Sanders tem praticamente garantida a vitória, mas também se previa que os restantes três candidatos ficassem acima dos 15%. Mais uma vez, se isso acontecer, o maior beneficiado será Joe Biden, já que a vantagem de Sanders não será tão significativa.

Outra curiosidade desta “super-terça-feira” é o futuro de Elizabeth Warren, que estava em risco de terminar em 3.º lugar no seu estado, o Massachusetts. Warren tem uma decisão difícil pela frente: vai ter problemas para explicar como pode vir a ser nomeada se é a terceira opção no seu próprio estado, mas também pode argumentar que conquistou delegados suficientes em outros estados para se manter na corrida.

O multimilionário Michael Bloomberg ficou aquém do que prometia a fortuna que gastou nos estados que foram a votos esta noite. Ainda que termine a “super-terça-feira” com delegados suficientes para se manter na corrida, também é verdade que ficou muito abaixo de Joe Biden nos estados do sul, perdendo claramente a luta pelo eleitorado afro-americano.

Resultados às 3h (resultados finais a bold)

Alabama: Biden (62,6%), Sanders (16%), Bloomberg (12,7%), Warren (5,3%)

Arkansas: Biden (29%), Sanders (21,8%), Bloomberg (20%), Warren (10,8%)

Colorado: Sanders (36,2%), Bloomberg (24%), Biden (20,3%), Warren (16,7%)

Maine: Biden (34,2%), Sanders (34,1%), Warren (15,2%), Bloomberg (12,1%)

Massachusetts: Biden (33,9%), Sanders (28,1%), Warren (20,2%), Bloomberg (11,3%)

Minnesota: Biden (35,8%), Sanders (32,3%), Warren (17,9%), Bloomberg (7,6%)

Carolina do Norte: Biden (36,1%), Sanders (23,1%), Bloomberg (16%), Warren (10,6%)

Oklahoma: Biden (37,4%), Sanders (24,3%), Bloomberg (14,7%), Warren (13%)

Tennessee: Biden (36%), Sanders (24,5%), Bloomberg (19,8%), Warren (9,2%)

Texas: Sanders (28,8%), Biden (22,8%), Bloomberg (19%), Warren (13,2%)

Vermont: Sanders (52,3%), Biden (21,4%), Warren (12,4%), Bloomberg (8,9%)

Virgínia: Biden (53,3%), Sanders (23,1%), Warren (10,8%), Bloomberg (9,7%)