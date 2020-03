Dois governos na Guiné: Aristides desafia Nabiam e pede a funcionários públicos que fiquem em casa

O conflito institucional na Guiné-Bissau adensou-se nesta quarta-feira, com os dois primeiro-ministros a darem ordens contraditórias aos funcionários públicos. Aristides Gomes pediu que fiquem em casa, depois de Nuno Nabiam ter anunciado que os organismos retomavam hoje o normal funcionamento, depois de encerrados vários dias devido à crise política.

“Que todos os funcionários públicos se mantenham em casa até à normalização da situação e oportunamente se comunicará a data de retoma dos trabalhos”, pede um comunicado divulgado pelo gabinete de Aristides Gomes, que não reconhece a ordem de demissão dada por Umaro Sissoco Embaló.

Aristides Gomes é o chefe do Governo que saiu das eleições de Março do ano passado e é apoiado pela maioria na Assembleia Nacional. Nuno Nabiam foi nomeado chefe do Governo por Sissoco Embaló, que deu posse a uma nova equipa governativa na terça-feira à noite.

Dado como vencedor das eleições presidenciais de Dezembro pela Comissão Nacional de Eleições, Embaló tomou posse quando decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que diz que houve irregularidades graves na contagem dos votos.

Sissoco Embaló foi apoiado pelo aparelho militar, que ocupou as instituições judiciais, a Assembleia Nacional e os ministérios, impedindo o Governo de Aristides Gomes, que denunciou estar em curso um golpe de Estado, de se manter em funções. Os novos ministros ocuparam os gabinetes na quarta-feira, quando ainda era visível a presença de militares nas instituições.

O “Governo lamenta os constrangimentos decorrentes da situação”, diz o comunicado de Aristides Gomes, que garante que vai continuar a “encetar todas as diligências internas e externas para assegurar a retoma da normalidade do funcionamento das instituições públicas”.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem uma presença militar no país, ameaçou impor sanções a quem atente contra a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau e acusou os militares de se imiscuírem nos assuntos políticos.

Apesar de ter primeiro reconhecido Umaro Sissoco Embaló como vencedor das presidenciais, a CEDEAO condenou depois as decisões e actos tomados e que considera "contrárias aos valores e princípios democráticos” e que atentam contra a ordem constitucional estabelecida.

A CEDEAO reitera a “necessidade absoluta” de se esperar pelo fim do processo eleitoral e que vai ajudar a que sejam tomadas iniciativas para que seja posto um fim ao impasse pós-eleitoral.