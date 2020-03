Comissão consagra em lei a meta da neutralidade climática em 2050

A Comissão Europeia quer tornar o objectivo da neutralidade climática em 2050 num imperativo legal, que terá de ser vertido para a legislação de todos os Estados membros, incluindo aqueles que continuam renitentes em comprometer-se com medidas de redução das emissões de gases com efeitos de estufa.

Esta quarta-feira, a Comissão apresentou a sua proposta para a primeira lei climática europeia, que estabelece a meta de redução para zero das emissões de CO2 até 2050: uma forma de obrigar os países a tomar as medidas necessárias para atingir a neutralidade carbónica e de garantir “previsibilidade às autoridades públicas, às indústrias, aos investidores, às empresas e aos cidadãos”, como afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

“A lei climática é a tradução jurídica do nosso compromisso político de tornar a Europa o primeiro continente com neutralidade carbónica até 2050”, explicou a líder do executivo comunitário, que mais uma vez apontou para o “verde” como a estratégia de crescimento económico do bloco europeu e garantiu que a transição para o novo paradigma será “gradual e justa”, para que todos os países e regiões tenham o tempo necessário para se adaptar.

O que a Comissão não definiu, por enquanto, foi quão gradual será a transformação. Os comissários concordaram em avançar de imediato com uma avaliação aprofundada do impacto desta medida, que determinará uma revisão dos objectivos de redução das emissões para 2030 — previsivelmente entre 50% e 55%.

Mas a iniciativa não convenceu a jovem sueca Greta Thunberg, que foi convidada a participar na reunião do colégio de comissários onde a proposta foi discutida. “Esta lei climática é uma rendição”, considerou Thunberg, que juntamente com outros trinta estudantes em greve pelo clima divulgou uma carta aberta aos líderes europeus denunciando as medidas previstas como uma “pretensão” que consideram totalmente “inaceitável”.

“Qualquer lei ou política climática que não seja fundamentada na mais recente informação científica, nem inclua o aspecto global da igualdade e justiça climática fará mais mal do que bem”, apontam os jovens, que acrescentar que “não ficarão satisfeitos com nada menos do que um novo caminho baseado na ciência para salvaguardar as futuras condições de vida da humanidade e a vida na terra. Tudo o resto é uma rendição”, insistem.

“Pretendem convencer-nos que este plano vai resolver a maior crise que a humanidade já enfrentou. Pretendem convencer-nos que uma lei que ninguém tem que seguir é uma lei, e que palavras ocas fazem a emergência desaparecer. (…) Esta arrogância tem de acabar”, criticam os jovens, no documento que foi posto a circular na véspera da divulgação da iniciativa do executivo comunitário.