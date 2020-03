Por “dignidade e confiança”: presidente do Coliseu do Porto demite-se

Eduardo Paz Barroso, presidente do Coliseu do Porto, não gostou de ter sabido pela comunicação social que iria deixar de representar a Área Metropolitana do Porto na Associação dos Amigos do Coliseu. E isso mesmo fez saber a esse órgão esta manhã. Por isso, sairá já no final de Março. “Não tenho condições, por razões de dignidade e confiança, de continuar a assegurar essa representação e o cargo de Presidente da Direcção, à qual renuncio e do qual me demito”, lê-se num documento ao qual o PÚBLICO teve acesso.

Por unanimidade, Maria João Castro foi nomeada a 28 de Fevereiro para representar a AMP na associação que desde 1995 é detentora do Coliseu. A vereadora do PS na Câmara do Porto vai suceder a Eduardo Paz Barroso, cabendo agora ao Ministério da Cultura indicar um nome para a direcção e presidência.

Eduardo Paz Barroso comunicou a sua demissão também ao presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos do Coliseu do Porto.

À agência Lusa, a AMP recusa ter substituído Eduardo Paz Barroso e que o dirigente “completaria integralmente, em condições normais, o mandato para o qual foi eleito”. A nomeação de Maria João Castro, sublinha, aconteceu apenas porque o mandato da actual direcção está a terminar.