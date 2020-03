ModaLisboa está de regresso, mais acordada do que nunca

A ModaLisboa está de regresso esta quinta-feira para a 54.ª edição sob o tema Awake. Os Paços do Concelho recebem, durante a tarde, as Fast Talks sobre sustentabilidade e o projecto europeu United Fashion, com happenings de 15 designers de sete países. Na sexta-feira, a moda ruma novamente às antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército (OGFE), no Campo de Santa Clara, onde se instala até domingo, 8 de Março.

Lisboa é, pela primeira vez, a anfitriã do United Fashion, um projecto financiado pela Europa Criativa que “tem como filosofia a criação de uma identidade europeia”, explicou ao PÚBLICO a presidente da associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza.

Portugal faz-se representar por Archie Dickens, designer britânico sediado em Lisboa; Béhen, o projecto de Joana Duarte inspirado na Índia; e Opiar, a marca sustentável de Artur Dias. Os três apresentam as suas colecções nos happenings a decorrer esta quinta-feira às 21h, nos Paços do Concelho, um espaço ao qual, assegura Eduarda Abbondanza, a ModaLisboa já “tinha saudades de voltar”.

Até esta sexta-feira, o United Fashion ocupa também o Mercado de Santa Clara, com um showroom internacional, aberto ao público entre as 12h e as 18h.

Tanto os happenings do United Fashion como as Fast Talks são actividades abertas ao público em geral, mediante inscrição. Wake Up é o mote para a conversa que inaugura a 54.ª edição da ModaLisboa. Diana Verde Nieto, Jeanne de Kroon e Lisa Lang, empresárias na área da moda sustentável, vão conversar sobre sustentabilidade num encontro moderado por Patrícia Barnabé.

“Awake tem muito a ver com não reagir só ao clique, mas agir”, explica Eduarda Abbondanza. A ModaLisboa quer agir e para isso o Check Point recebe pela primeira vez um Fashion Hackathon, que reúne, entre sexta-feira e domingo nas OGFE, um grupo de 11 pensadores multidisciplinares para “pensar sobre como melhorar a indústria da moda portuguesa”. No domingo, às 18h30, o grupo apresenta as suas conclusões e soluções para o futuro.

Duas novidades e a final do Sangue Novo

As antigas Oficinais Gerais de Fardamento e Equipamento recebem pela segunda vez a ModaLisboa. Os desfiles arrancam às 18h desta sexta-feira com a final do concurso Sangue Novo, em que serão apurados três vencedores entre os cinco finalistas.

Cêlá, Filipe Cerejo, Flávia Brito, Francisco Pereira e Inês Manuel Baptista competem por três prémios: ModaLisboa em parceria com a escola italiana Polimoda (um mestrado em Design de Moda ou em Design de Colecção, no valor de mais de 3500 euros), ModaLisboa em parceria com a Tintex Textiles (residência de três semanas na Tintex, no valor de dois mil euros) e The Feeting Room (venda da colecção nas lojas The Feeting Room de Lisboa e do Porto).

No mesmo dia, acessíveis apenas por convite, na sala de desfiles das antigas OGFE, serão apresentadas as colecções de Carolina Machado, Duarte, Valentim Quaresma e Carlos Gil.

É no sábado que a passerelle da ModaLisboa recebe uma estreia: a marca nacional Buzina, de Vera Fernandes, vai apresentar a colecção Input. “É uma marca diferente que nasce a partir do Instagram e das influencers. Esse é o seu lado curioso”, comenta Eduarda Abbondanza. “Ter [na ModaLisboa] marcas que têm sucesso comercial é muito importante”, acrescenta. Para Vera Fernandes, o desfile na ModaLisboa é o “selo de qualidade e garantia” que lhe faltava para levar a Buzina “além-fronteiras”.

Luís Buchinho regressa também no sábado à passerelle da ModaLisboa, após seis anos de ausência. O desfile do designer é fruto do acordo de cooperação que a associação assinou em 2018 com o Portugal Fashion. João Magalhães, Ricardo Preto, Luís Carvalho, Kolovrat, Gonçalo Peixoto e Nuno Gama apresentam também no mesmo dia as suas propostas para o próximo Outono/Inverno.

No domingo, é a vez de desfilarem Constança Entrudo, Hibu, Awaytomars, Ricardo Andrez, Aleksandar Protic e Dino Alves. A holandesa Ninamounah estreia-se na ModaLisboa no último dia. É “a primeira vez que uma marca internacional vai desfilar”, sublinha Eduarda Abbondanza.

Na última edição de Primavera/Verão, a ModaLisboa gerou 38 milhões de euros, revela Abbondanza. A presidente da associação reforça, no entanto, que “a ModaLisboa não tem como objectivo o lucro”. “Nós somos uma plataforma de apoio, para que a indústria da moda e da moda de autor em Portugal cresça e não desapareça”, explica Eduarda Abbondanza. Cada edição da ModaLisboa representa, em média, um investimento de 600 mil euros, sendo que 60% provém da Câmara Municipal de Lisboa, co-organizadora do evento.

Entretanto, depois de terem sido confirmados cinco casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, a organização da ModaLisboa admitiu a possibilidade de a iniciativa decorrer “à porta fechada”, no caso de agravamento da propagação do surto de Covid-19 em Portugal, com emissão “livestream dos desfiles”. “Esta decisão será tomada em última instância e em caso de necessidade ou indicação das autoridades locais e nacionais de saúde”, sublinha a organização.

Os horários e outras informações sobre as actividades podem ser consultados em www.modalisboa.pt.