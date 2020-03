Dina Asher-Smith é uma Barbie. Mattel quer inspirar crianças a dedicarem-se ao desporto

A Mattel lançou esta semana uma nova boneca da sua colecção Shero, desta feita inspirada na velocista britânica Dina Asher-Smith, triplo ouro nos 100m, 200m e 4x100m nos Europeus de Atletismo de Berlim, em 2018, e uma das estrelas do Mundial de Atletismo do ano passado, que decorreu em Doha, Qatar: medalha de ouro nos 200m e prata nos 100 metros.

Uma iniciativa 2-em-1, com a marca a assinalar os festejos dos 60 anos de história da boneca e a criar um momento que remete para o Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8 de Março, e que pretende inspirar “meninas no Reino Unido e no mundo, mostrando que podem fazer e ser o que quiserem”, contrariando assim a ideia de papéis de género.

A boneca Dina Asher-Smith Shero apresenta-se com o uniforme de corrida da Selecção do Reino Unido, além de exibir as argolas e o colar de ouro que a atleta costuma levar para as pistas.

“Estou muito orgulhosa de ter a minha própria Barbie”, disse o atleta, considerando que a presença das mulheres no desporto é pouco representada. “Espero que as meninas olhem para a minha boneca e que se sintam inspiradas a continuarem a gostar de praticar desporto.”

A colecção da Barbie Shero inclui várias personalidades que se destacam em diferentes áreas: casos de Naomi Osaka no ténis, Malaika Mihambo no salto em altura ou a nadadora paralímpica Sümeyye Boyacı.