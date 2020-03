Rui Paula é o Chef do Ano dos prémios Boa Cama Boa Mesa

Rui Paula sucede ao austríaco Hans Neuner (do Ocean) como Chef do Ano dos Prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa 2020, do jornal Expresso, anunciados na terça-feira na sede do Grupo Impresa, em Paço de Arcos. O restaurante de Rui Paula, a Casa de Chá da Boa Nova, em Matosinhos, foi também premiado, tendo recebido um Garfo de Platina. Ao lado do restaurante desenhado pelo arquitecto Siza Vieira, surgem, na lista dos premiados com Garfos de Platina, o Feitoria, em Lisboa, o Ocean, em Lagoa, e o The Yeatman, em Vila Nova de Gaia.

O Boa Cama Boa Mesa considera que “Rui Paula é muito mais do que um excelente cozinheiro” porque “de forma inteligente soube interpretar o local que lhe serve de palco, adaptar a carta de maneira a que seja o prolongamento da praia e do mar que tocam as janelas, e rodeou-se de uma equipa que o percebeu e que trabalhou empenhada para conseguir este resultado”. Aberta em 2014, a Casa de Chá da Boa Nova recebeu a primeira estrela Michelin em 2017 e a segunda em Novembro de 2019.

Foto A Casa de Chá da Boa Nova recebeu um Garfo de Platina Fernando Veludo

Os prémios do guia de restaurantes e hotéis destacam igualmente os melhores em cada categoria, num total de 62 vencedores. O galardão mais alto na hotelaria, a Chave de Platina, foi entregue ao projecto São Lourenço do Barrocal, em Reguengos de Monsaraz, Alentejo (que se estreia nesta categoria) e também ao Ritz Four Seasons, em Lisboa, o The Yeatman e o Vila Vita Parc, em Lagos (onde fica situado o restaurante Ocean). Entre as novidades, está também a Chave de Ouro entregue pela primeira vez ao Savoy Palace, no Funchal.

Entre as novidades na área da restauração está a subida do lisboeta Alma, de Henrique Sá Pessoa, para a categoria Garfo de Ouro, além da subida da Casa de Chá da Boa Nova e do The Yeatman a Garfos de Platina. O Prémio Carreira Boa Cama Boa Mesa 2020 foi para o fundador e presidente do grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida.

Foto São Lourenço do Barrocal foi distinguido com uma Chave de Platina Nelson Garrido

Os premiados CHAVE DE PLATINA: São Lourenço do Barrocal (Reguengos de Monsaraz)

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa (Lisboa)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Vila Vita Parc (Lagoa) CHAVE DE OURO: Carmo's Boutique Hotel (Ponte de Lima)

Casas do Côro (Meda)

H2otel Congress & Medical Spa (Covilhã)

Herdade da Malhadinha Nova (Beja)

Penha Longa Resort (Sintra)

Rio do Prado (Óbidos)

Savoy Palace (Funchal)

Six Senses Douro Valley (Lamego)

Sublime Comporta (Grândola)

Torre de Palma Wine Hotel (Monforte)

Vidago Palace Hotel (Chaves) CHAVE DE PRATA:

Anantara Vilamoura (Loulé)

Areias do Seixo (Torres Vedras)

Bairro Alto Hotel (Lisboa)

Belmond Reid's Palace (Funchal)

Casa de São Lourenço - Burel Panorama Hotel (Manteigas)

Dá Licença (Estremoz)

EPIC SANA Algarve (Albufeira)

Grand Hotel Açores Atlântico (Ponta Delgada)

Les Suites at The Cliff Bay (Funchal)

Luz Charming Houses (Ourém)

Martinhal Sagres (Vila do Bispo)

Monumental Palace (Porto)

Quinta da Comporta (Grândola)

Santa Bárbara Eco Beach Resort (Ribeira Grande)

Sapientia Boutique Hotel (Coimbra) GARFO DE PLATINA:

Casa de Chá da Boa Nova (Matosinhos)

Feitoria (Lisboa)

Ocean (Lagoa)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

GARFO DE OURO:

A Cozinha por António Loureiro (Guimarães)

Alma (Lisboa)

Belcanto (Lisboa)

Euskalduna Studio (Porto)

LOCO (Lisboa)

Mesa de Lemos (Viseu)

Rei dos Leitões (Mealhada)

Restaurante G (Bragança)

Vila Joya (Albufeira)

Vista (Portimão) GARFO DE PRATA:

100 Maneiras (Lisboa)

Antiqvvm (Porto)

Bon Bon (Lagoa)

EPUR (Lisboa)

Ferrugem (Vila Nova de Famalicão)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa)

Fortaleza do Guincho (Cascais)

Il Gallo d’Oro (Funchal)

JNcQUOI (Lisboa)

LAB by Sergi Arola (Sintra)

Largo do Paço (Amarante)

O Paparico (Porto)

Pedro Lemos (Porto)

Pequeno Mundo (Loulé)

Prado (Lisboa)

Restaurante Noélia (Tavira)

Vistas (V. R. de Santo António)

Taberna Ó Balcão (Santarém)