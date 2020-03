Porto Food Week traz francesinhas, pastelaria e “equilíbrio de género”

Paulo Amado tem poucas dúvidas: “Muito poucos pensam que através da gastronomia se podem gerar movimentos, mas na maior parte das vezes a gastronomia vem munida de uma causa.” No caso da segunda edição da Porto Food Week (PFW), que vai acontecer de 20 a 28 de Março, a causa é o “equilíbrio de género” – que, “sim, ainda precisa de ser forçado”. E se precisa de ser forçado, a PFW está aí para fazer a sua parte.

Para além dos jantares, das rotas e das conversas culinárias que vão acontecer durante estes nove dias em que o Porto celebra a gastronomia, o Fórum Pensar Pastelaria (dia 23, na Escola de Hotelaria e Turismo) foi idealizado “para ter um equilíbrio entre homens e mulheres”, sublinhou esta semana Paulo Amado, organizador da PFW, durante a sua apresentação, que teve lugar na Cervejaria Brasão Foz.

“Acreditamos que podemos dar alguns sinais de mudança”, reforça Paulo Amado, para logo a seguir sublinhar que um dos jantares agendados chama-se mesmo “GRL Power”. Será orquestrado “pelas mulheres que dão cartas na cozinha” portuense e nacional – no Restaurante Cruel, o menu será composto “por fragmentos de memórias de vida de Joana Duarte e de Margarida Rego sobre episódios que contribuíram para a identidade das mulheres-chefes que são hoje”.

Explicada que está a “causa” da Porto Food Week, olhemos então para o programa, que arranca no dia 20 com a artilharia pesada: a francesinha estará à mesa da Cervejaria Brasão Coliseu. No dia seguinte, o jantar será “mais refinado”, como apontou Paulo Amado: o Vila Foz Hotel & Spa recebe o evento “À mesa com o chefe: Confrèrie de la Chaîne des Rôtisseurs”, que, através de “um menu cuidadosamente elaborado”, procurará mostrar o que é isso “de se ser chefe de cozinha”. Para 23 de Março está marcado aquele que será “o momento mais doce da PFW”: o banquete da Confraria da Rabanada, que levará ao Terminal 4450, em Leça da Palmeira, todas as declinações possíveis e imaginárias daquela iguaria.

De resto, Tânia Durão, do Restaurante Atrevo, abre as portas a Vítor Adão (Plano, Lisboa) no dia 24 e para o dia 25 está marcado um jantar “À Portuguesa” e solidário na Adega de São Nicolau, cuja receita reverterá integralmente para a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro e para a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas. Dia 27 a PFW passa no Semea by Euskalduna, onde se mostrarão as novidades do sector restaurativo da cidade: o chef residente do Semea, João Magalhães, recebe Tânia Durão, do Atrevo, e Pedro Moura Bessa, do Panda.

O jantar de encerramento da PFW está marcado para dia 28, na Quinta do Avesso, em Labruge, onde haverá uma homenagem à cozinha mexicana. É também no último dia da Porto Food Week que vai decorrer, tal como aconteceu no ano passado, a rota das tascas, uma espécie de foodie paper que vai passar “por cinco dos locais mais emblemáticos da cidade”: Gazela, Casa Guedes, Nortada, Conga e Xico Queijo.

Pelo meio haverá ainda a conversa gastronómica “Neuro Food Talk”, que abordará o tema do funcionamento do cérebro “no que toca ao processo de decisão na alimentação” (Cruel, dia 26) e outra sobre crítica gastronómica (Atrevo, dia 24).

Também à semelhança da edição de 2019, os Prémios Flavors & Senses, um blogue especializado em gastronomia e viagens, serão revelados durante a PFW, no dia 23 de Março.

A Porto Food Week – cujo slogan é “Para comer tudo” – é um evento das Edições do Gosto e da revista Inter Magazine. Paulo Amado acredita que a edição do ano passado “pode ter sido um dos maiores eventos gastronómicos do Porto” e quer que este ano as coisas “corram melhor ainda”.