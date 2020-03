Coronavírus: Turismo de Portugal e entidades regionais cancelam presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

O Turismo de Portugal anunciou esta quarta-feira o cancelamento da sua participação presencial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), tal como as estruturas regionais de turismo do continente, Açores e Madeira e de outras sete associações do sector.

De acordo com um comunicado a que a agência Lusa teve acesso, aquelas entidades “entendem que, atentas as últimas recomendações da Direcção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos e ponderadas todas as condicionantes, não estão reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de stand próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados”.

No texto, o Turismo de Portugal frisa, no entanto, que “cientes da importância” da Bolsa de Turismo de Lisboa — agendada para 11 a 15 deste mês — “e considerando o facto de este ser o momento de encontro entre muitos compradores e fornecedores do sector, muitos internacionais”, as 15 entidades signatárias do comunicado “estão a envidar os melhores esforços para manter algumas das acções previstas em formato digital, sem prejuízo da possibilidade de o evento poder decorrer noutra data se assim for decidido”.

Para além do Turismo de Portugal, assinam o documento a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores e a sua congénere de Turismo e Cultura da Madeira, assim como as entidades regionais de turismo do Algarve, Alentejo, Centro de Portugal, Região de Lisboa e Porto e Norte de Portugal.

O comunicado engloba ainda a Associação de Turismo dos Açores, Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira, Associação Turismo do Algarve, Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, Associação Turismo de Lisboa — Visitors and Convention Bureau, a Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal e o Centro de Inovação do Turismo (NEST).