Eurobic: Banco de Portugal investiga eventual “vício” na gestão de Teixeira dos Santos

A investigação do Banco de Portugal (BdP) ao papel do Eurobic nas transferências suspeitas de Isabel dos Santos, denunciadas pelo caso Luanda Leaks, estará concluída “durante o presente mês de Março” e, segundo revelou Carlos Costa esta quarta-feira, no Parlamento, incide sobre accionistas e órgãos sociais e poderá resultar em sanções.

Aos deputados, Carlos Costa afirmou que a idoneidade dos accionistas do Eurobic será reavaliada com as investigações em curso. As informações que vieram a público com o Luanda Leaks “não eram do conhecimento do BdP, mas há que verificar se eram do conhecimento da administração do Eurobic” liderada por Teixeira dos Santos e perceber se os mecanismos de controlo do banco estavam informados e se houve “algum vício”, e qual foi.

“Não podemos tirar conclusões antes das investigações” estarem concluídas, afirmou Carlos Costa. O governador do Banco de Portugal sublinhou que há uma auditoria em curso desde 11 de Novembro de 2019 por causa de branqueamento de capitais e “agora [o BdP] inseriu estas novas informações [do Luanda Leaks]” no processo.

“O conselho de administração do Eurobic tem de dar explicações ao BdP, que depois avaliará qual foi a irregularidade e qual foi a falha no mecanismo de cumprimento de deveres de informação” e então “retirará consequências em matéria sancionatória”.

Numa nota introdutória à audição que está a decorrer na Comissão de Orçamento e Finanças, o Banco de Portugal revela que se encontra a “avaliar o modo como o EuroBic, a propósito das [operações de transferência visada pelo Luanda Leaks], deu cumprimento aos deveres a que está sujeito em matéria de prevenção de Branqueamento de Capitais”. E acrescentou que “essa avaliação estará concluída ainda durante o presente mês de Março”.

Sobre o papel que desempenharam, em particular, Isabel dos Santos como accionista e a equipa de gestão liderada por Fernando Teixeira dos Santos, “o BdP extrairá dela todas as consequências”, nomeadamente “quer à luz das normas legais sobre a avaliação da idoneidade dos accionistas, quer no contexto da avaliação da renovação dos mandatos dos órgãos sociais, que se iniciará brevemente atento o final de mandato ocorrido no final de 2019, quer, sendo o caso, de natureza sancionatória”.

Na mesma nota introdutória, o BdP contextualiza as “as notícias vindas a público no final do ano de 2019 relativamente à sentença do Tribunal Administrativo de Luanda”, sublinhando que reforçou “em Janeiro de 2020, as medidas de protecção emitidas em 2017, requerendo que a exposição creditícia perante entidades do universo BIC e do universo da Eng.ª Isabel dos Santos e seu marido, bem como entidades controladas por Mário Silva, não sofresse qualquer aumento face ao valor observado na data da comunicação do BdP” e concluindo que essa exigência “tem vindo a ser cumprido até à data”.

Adicionalmente, sobre as “notícias relacionadas com o caso Luanda Leaks”, o supervisor recorda “que estão em causa um conjunto de transferências, realizadas em Novembro de 2017, de uma conta da Sonangol para uma conta de uma empresa alegadamente relacionada com a Eng.ª Isabel dos Santos, no Dubai”. E que essas transferências “não tinham de ser (e não foram) comunicadas ao BdP – mesmo que tivessem sido consideradas suspeitas pelo EuroBic –, já que no seu papel de fiscalização dos deveres preventivos das instituições o BdP não tem qualquer função de controlo prévio (ou, sequer, a posteriori) de operações concretas não sendo, por isso, nos termos da Lei, destinatário de eventuais comunicações de operações suspeitas (as quais são, recorde-se, dirigidas à UIF e ao DCIAP)”.