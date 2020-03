Vieira afirma que Benfica tem efectuado um “cumprimento rigoroso da lei”

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou esta quarta-feira que o clube da Luz tem efectuado um “cumprimento rigoroso da lei” e colaborado com as autoridades, num dia marcado pelas buscas no âmbito da operação Fora de Jogo.

No discurso de abertura dos Galardões Cosme Damião, no Campo Pequeno, em Lisboa, Luís Filipe Vieira disse que a actividade financeira do clube “tem sido rigorosamente auditada pelas autoridades competentes”, referindo-se às buscas efectuadas durante o dia. “Os lucros e bons resultados financeiros que apresentamos são bom exemplo de uma entidade portuguesa sem buracos e que é bom contribuidor para o país. Uma entidade que prestigia o país e traz riqueza para Portugal”, sublinhou.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou esta quarta-feira a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação Fora de Jogo. Segundo a PGR, a operação denominada Fora de jogo levou à constituição de 47 arguidos, 24 pessoas colectivas e 23 pessoas singulares.

Entre os arguidos contam-se “jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos”, especificou a PGR, sublinhando que “em causa estão suspeitas da prática de factos susceptíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais”.

O líder do clube “encarnado” abordou os recentes resultados negativos da equipa de futebol, que, na passada jornada, perdeu a liderança da I Liga portuguesa de futebol para o FC Porto, prometendo “juntar à Supertaça a renovação do título e a conquista da Taça de Portugal”. “Se não entrámos nunca em euforias, não esperem que entremos agora em depressão. Estamos fortes, ambiciosos e muito focados. Uma época é sempre marcada por momentos bons e menos bons. Nesta casa assumimos os nossos próprios erros e esse é o segredo dos nossos sucessos”, frisou.

Lembrando que o Benfica conquistou 14 dos últimos 22 títulos no futebol, Luís Filipe Vieira apelou à mobilização da “onda vermelha” e pediu confiança, apoio e crença em treinadores, equipas e atletas olímpicos. “Há um ano, estivemos aqui a ganhar balanço para ganhar as finais que faltavam e a reafirmar a confiança para as finais que faltavam. Acreditámos e ganhámos. É preciso confiar, apoiar e acreditar para que esses momentos voltem a acontecer. Ganhar, ganhar e ganhar sempre. Foi assim no passado recente e será assim este ano”, expressou.

Na frente do clube da Luz desde 2003, Luís Filipe Vieira revelou que em breve serão divulgados os mais recentes resultados financeiros, avisando que serão “históricos”, fruto da criação de “condições de solidez, sustentabilidade e confiança para o futuro”.

Antes do início da cerimónia, na passadeira vermelha, o administrador da SAD do Benfica Rui Costa assegurou empenho e dedicação da equipa de futebol para recuperar a liderança do campeonato e reforçou a confiança no treinador Bruno Lage. “Estamos em fase de resultados negativos, mas temos consciência do que podemos fazer. Perdemos a liderança, mas o primeiro lugar é o objectivo”, disse, acrescentando: “Temos de separar as águas. Benfica faz anos todos os anos. É festa e tem de ser vivida como tal. Amanhã, é foco no campeonato. Tem de haver confiança em Bruno Lage, dá mostras da sua capacidade e é o nosso treinador.”

Os galardões Cosme Damião, que celebram o 116.º aniversário do Benfica, decorrem esta noite no Campo Pequeno, em Lisboa, e premeiam as figuras que mais se destacaram no universo benfiquista ao longo do último ano.