Tottenham cai nos penáltis nos “oitavos” da Taça de Inglaterra

Está cada vez mais difícil a vida (desportiva) de José Mourinho em Londres. Actualmente fora dos lugares europeus na Premier League, o Tottenham foi nesta quarta-feira eliminado, em casa, nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra. O carrasco foi o Norwich City, último classificado do campeonato, que se impôs no desempate por grandes penalidades (2-3, após 1-1 no prolongamento).

Jan Verthongen até colocou os “spurs” na frente do marcador, ao 13’, e a eliminatória parecia encaminhada, mas, aos 78’, o avançado suíço Josip Drmic empatou o encontro e forçou o prolongamento, numa altura em que Gedson já tinha sido lançado a partir do banco.

O resultado não sofreu alterações no tempo extra e deu-se, então, início a um duelo holandês nas balizas. De um lado, Michel Vorm, do outro, Tim Krull. O guardião do Tottenham até começou por parar a primeira grande penalidade, redimindo-se do erro cometido no empate do Norwich, mas seria o mais experiente guarda-redes dos visitantes o herói do encontro. Defendeu o quarto e o quinto remates, o último dos quais da autoria de Gedson.

O Norwich vai enfrentar, nos quartos-de-final, o vencedor do Derby County-Manchester United (quinta-feira, 19h45), sendo que na próxima fase estão já agendados os jogos Newcastle-Manchester City, Sheffield United-Arsenal e Leicester-Chelsea.

Os “foxes” marcaram encontro com os “blues” graças a um triunfo por 1-0, sobre o Birmingham, construído à custa de um golo de cabeça de Ricardo Pereira, aos 82’.