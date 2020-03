Rúben Amorim é o novo treinador do Sporting

As suspeitas confirmaram-se, Rúben Amorim é oficialmente o novo treinador do Sporting, conforme anunciado esta quarta-feira.

Desde Dezembro Rúben Amorim passou do terceiro escalão do futebol nacional para o primeiro. A carreira do técnico na I Liga começou no Braga, onde fez 13 jogos e venceu 10. Conquistou ainda um título com os “guerreiros”, a Taça da Liga, vencendo o Porto com um golo aos 95. Agora, chega ao Sporting, um dos “grandes” do futebol português. Tudo em três meses.

Os “leões” vão agora a caminho do quarto treinador, visto que desde o início da época já contaram com três técnicos: Marcel Keizer, vindo da época anterior; Leonel Pontes, treinador interino; Jorge Silas, antecessor de Amorim.

Não tem estado fácil para a equipa de Alvalade, que conta com 6 derrotas nos últimos 12 jogos. Do ponto de vista do ex-jogador, a chegada ao Sporting é difícil de definir. A tarefa não será fácil, Rúben Amorim arrisca-se a ser mais um treinador ou pode ajudar o Sporting a tentar encontrar o caminho para o título que procuram há 18 anos.