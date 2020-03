Real Sociedad na final da Taça do Rei, 32 anos depois

Está encontrado primeiro finalista da Taça do Rei 2019-20. A Real Sociedad confirmou nesta quarta-feira a vantagem que tinha obtido no encontro da primeira mão das meias-finais e afastou da prova o Mirandés, actual 11.º classificado na II Liga, por 0-1.

Bastou um golo de Mikel Oyarzabal, de grande penalidade, aos 41’, para assegurar o triunfo aos bascos, que na primeira mão tinha vencido o Mirandés por 2-1, no Estádio Anoeta.

Numa prova que já não conta com nenhum dos maiores candidatos ao triunfo (Real Madrid e Barcelona foram eliminados na ronda anterior), o segundo finalista ficará definido na quinta-feira, quando o Athletic Bilbau visitar o terreno do Granada (os bilbaínos têm uma vantagem de 1-0, alcançada no San Mamés).