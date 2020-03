Portugal confirma presença olímpica no ciclismo de pista feminino

Portugal vai estrear-se no ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, depois de Maria Martins ter conseguido para o país o nono lugar do ranking em omnium.

Para esta actualização do ranking contribuiu a recente prestação da ciclista ribatejana nos Mundiais de pista que recentemente terminaram em Berlim, Precisamente na prova de omnium (que juntamente com a de scratch, a eliminação, a prova de tempo e a corrida por pontos compõem o calendário olímpico), Maria Martins conseguiu um quarto lugar.

Esta vaga junta-se às duas garantidas no ciclismo de estrada masculino, na sequência também do ranking publicado pela União Ciclista Internacional. Em ambas as vertentes, a vaga é atribuída ao país, sendo que só posteriormente serão definidos os nomes dos atletas que vão competir.

Na estrada os escolhidos vão fazer a prova em linha e o contra-relógio.