Mbappé carregou o PSG até à final da Taça

A presença do Paris Saint-Germain na 18.ª final da Taça de França no seu historial foi alcançada com um triunfo categórico. Em Lyon, os parisienses até estiveram a perder, mas acabaram por golear o adversário (1-5), com Kylian Mbappé em plano de destaque.

Entrou melhor o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, chegando ao golo inaugural aos 11’, por Martin Terrier. A vantagem durou apenas três minutos, já que Mbappé decidiu dar nas vistas e o jogo continuaria empatado até ao intervalo.

A expulsão do lateral Marçal, aos 61’, contribuiria decisivamente para o desfecho da partida. Não só porque deixou o Lyon em inferioridade numérica, mas porque do penálti cometido pelo brasileiro resultou o 1-2 para o PSG, da autoria de Neymar.

A partir daqui, o campeão francês acelerou para um triunfo confortável, com Mbappé a chegar ao hat-trick (70’ e 90+2') e Pablo Sarabia (81') a marcar pelo meio, ficando agora os parisienses à espera do embate entre Saint-Étienne e Rennes (quinta-feira, 19h55) para conhecerem o adversário da final.