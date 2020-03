Europeu de Veteranos de Atletismo em Braga adiado para 2021

Os Campeonatos Europeus de Veteranos de Atletismo em pista coberta, competição destinada a atletas com mais de 35 anos de idade que devia realizar-se em Braga entre 15 a 21 de Março, foram nesta quarta-feira adiados para Janeiro de 2021, devido aos riscos de contágio do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a organização, “foi unanimemente recomendado que o EMACI 2020 Braga não seja realizado, não apenas porque a segurança dos participantes, organização, juízes e voluntários não se encontra garantida, mas também porque a própria cidade e o país poderiam sofrer consequências com a realização deste evento desportivo neste período específico”.

Com inicio agendado para dia 15 no Altice Forum Braga, os 13.ºs Campeonatos Europeus de Veteranos em pista coberta (EMACI) iriam contar com a presença de 3.150 participantes e seria a primeira vez que Portugal iria receber a competição.

Em comunicado, a organização refere que ter sido concluído “que o EMACI 2020 Braga é considerado um evento desportivo de alto risco, devido ao facto de ser eminentemente realizado em ambiente fechado, compreendendo um total de mais de 3.000 participantes, com idade avançada e com participantes provenientes de 51 países, alguns com altas taxas de incidência de COVID-19”.

Tendo em conta “a análise de alto risco pela Direcção Geral de Saúde”, a organização da prova, que não podia “garantir a segurança, algo fundamental para o sucesso do campeonato”, decidiu que “não dará sequência à realização deste importante evento desportivo”, optando por propor à European Master Athletics (EMA) a “disponibilidade em adiar” o Europeu “para Janeiro de 2021 (10 a 17), permitindo assim sua realização e mantendo todos os atletas já automaticamente inscritos para este novo período”.