Bayer e Eintracht fecham quadro das meias-finais da Taça da Alemanha

Completou-se nesta quarta-feira o quadro das meias-finais da Taça da Alemanha. Depois do apuramento do Bayern Munique e do surpreendente Saarbrucken, foi a vez de Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen darem um passo em frente na competição.

Em Frankfurt, o Eintracht colocou-se em vantagem sobre o Werder Bremen praticamente em cima do intervalo, graças a um golo de André Silva, de grande penalidade. O avançado português, que na última jornada europeia tinha bisado, mantém assim a veia goleadora.

No segundo tempo, Daichi Kamada ampliou a vantagem aos 60’ e, apesar da expulsão de Filip Kostic já nos derradeiros instantes, o Eintracht conseguiu mesmo o acesso às meias-finais de uma competição que conquistou por cinco vezes, a última das quais em 2018.

No outro encontro da eliminatória, o Bayer Leverkusen (carrasco do FC Porto na Liga Europa) confirmou o bom momento que atravessa e eliminou o Union Berlin, por 3-1. Os visitantes, porém, marcaram primeiro, por Ingvartsen (39'), e só depois da expulsão de Christopher Lenz (71') os anfitriões deram a volta ao texto.

Karim Bellarabi marcou logo aos 72’, Aránguiz colocou o Bayer na frente aos 86’ e Diaby confirmou o apuramento aos 90+1’.