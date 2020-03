Vitórias tangenciais, incidentes e vários portugueses na Taça da Grécia

As meias-finais da Taça da Grécia deixaram o AEK e o PAOK ligeiramente mais próximos do encontro decisivo. Numa eliminatória com tremenda influência portuguesa e com um incidente que levou o árbitro Artur Soares Dias a retardar o recomeço do encontro, os anfitriões colocaram-se em vantagem, mas apenas pela margem mínima.

Em Atenas, o AEK impôs-se ao Aris por 2-1, tendo o golo dos visitantes sido apontado por Bruno Gama, de grande penalidade (11'). Para a equipa da casa, que contou com Hélder Lopes no “onze” inicial, marcaram Mantalos (8') e Vranjes (57'), já depois de Matilla ter visto o cartão vermelho e ter deixado o Aris reduzido a dez durante mais de meia hora.

Essa sanção disciplinar foi aplicada por Artur Soares Dias, o árbitro principal do encontro, que se viu obrigado a atrasar o recomeço do jogo, em cerca de 25 minutos, após o intervalo, por trocas de agressões entre elementos das duas equipas no túnel de acesso ao relvado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Salónica, o PAOK, treinado por Abel Ferreira, já perdia por 0-2 antes dos 10 minutos de jogo. Responsabilidade do egípcio Hassan (ex-Sp. Braga) e do brasileiro Guilherme, que deixaram o Olympiacos, orientado por Pedro Martins, numa posição muito vantajosa.

A reacção da formação da casa foi imediata, tornando o arranque da partida ainda mais alucinante. Pelkas, que em Portugal representou o V. Setúbal, empatou aos 10’ para, dois minuto depois, o croata Josip Misic, emprestado pelo Sporting, empatar o jogo.

O jogo acalmou um pouco e, no segundo tempo, foi novamente Pelkas a marcar e a desfazer a igualdade (69'), assegurando uma ligeira vantagem ao PAOK (3-2) para o encontro da segunda mão, que irá disputar-se no dia 22 de Abril.