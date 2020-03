Coronavírus: Estreia de novo filme James Bond adiada para Novembro

A estreia de 007: Sem tempo para morrer, novo filme da saga James Bond, foi adiada para Novembro por causa da epidemia de Covid-19, anunciaram esta quarta-feira os produtores.

“Depois de uma cuidada ponderação e de uma avaliação do mercado global de distribuição, a estreia de No time to die [título original] foi adiada para Novembro”, afirmaram os produtores na rede social Twitter.

O filme 007: Sem tempo para morrer, de Cary Fukunaga, protagonizado por Daniel Craig, no papel do agente secreto 007, deveria estrear-se nos cinemas em Abril, sendo agora adiado por preocupações com a propagação do novo coronavírus.

Segundo os produtores, o filme estrear-se-á a 12 de Novembro no Reino Unido e a 25 desse mês nos Estados Unidos, não tendo sido divulgadas as datas nos restantes mercados.

Em Portugal, 007: Sem tempo para morrer tinha estreia marcada para 8 de Abril, com distribuição pela NOS Audiovisuais.

Este é o 25.º filme da saga James Bond e o quinto protagonizado pelo actor britânico, depois de Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015).

Na terça-feira, a publicação Hollywwod Reporter dava conta de que a epidemia Covid-19 pode causar um prejuízo de pelo menos cinco mil milhões de dólares de receitas de bilheteira, com milhares de salas de cinema encerradas.

Só na China, o país mais afectado pelo vírus, 70.000 salas foram fechadas.

Nos últimos dias têm sido cancelados ou adiados vários eventos culturais por causa do Covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Bienal de Arquitectura de Veneza (Itália), prevista para começar em Maio, foi adiada para Agosto.

Foram canceladas as feiras do livro de Londres e de Leipzig (Alemanha) e o Salão do Livro de Paris.

A Feira do Livro Infantil de Bolonha, também em Itália, foi adiada para Maio.