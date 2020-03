João Nuno Pinto: “O império colonial poderoso só existiu aos ombros daqueles negros”

Aos 50 anos, João Nuno Pinto vê finalmente estrear Mosquito a sua segunda longa-metragem, um projecto que levou sete anos a erguer. Inspirado na história do seu avô que foi combater em Moçambique durante a I Guerra Mundial, abriu o último Festival de Cinema de Roterdão. Nascido em Moçambique em 1969, de onde veio com cinco anos, o realizador quis fazer uma espécie de ajuste de contas com a história da colonização. Com carreira na publicidade, João Nuno Pinto viveu em São Paulo durante vários anos e o seu último filme, America, estreou há quase 10 anos.

Continuar a ler