Liana volta aos discos e aos palcos e Velha Mãe é o primeiro single

Nascida em Coimbra, em 1979, e desde muito cedo ligada ao fado, Liana regressa em 2020 aos discos e aos palcos. Depois de Foi Deus e Barco Negro, editados respectivamente em 1994 e 1996, anos em que obteve vitórias na Grande Noite do Fado, gravou Fado.pt (2004), Sombra (2005) e Embalo (2013). Agora, anuncia um novo álbum, Mãe, a sair até ao Verão, com a participação dos músicos José Manuel Neto na guitarra portuguesa, Pedro Jóia na guitarra clássica, Marino Freitas no baixo, e Tiago Machado (como convidado) no piano. Produzido por Tiago Machado, o disco tem letras ou composições de António Zambujo, Pedro da Silva Martins (Deolinda), Tiago Torres da Silva, José Rebola (Anaquim), Nuno Figueiredo (Virgem Suta), Nuno Nazareth Fernandes, Carlos Baleia, Custódio Castelo, Mário Pacheco, António Dias, Pedro Pinhal e da própria Liana. Velha Mãe, com letra de Tiago Torres da Silva e música de Liana, é o primeiro single, agora lançado num videoclipe com realização de Luís Azevedo Silva.