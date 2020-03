Três juízes da Relação de Lisboa devem ser alvo de inquérito disciplinar

Pelo menos três juízes do Tribunal da Relação de Lisboa devem ver esta terça-feira o plenário do Conselho Superior da Magistratura (CSM) abrir-lhes inquéritos disciplinares, sendo que os dois que estão no activo correm o risco de serem suspensos preventivamente das suas funções. O plenário deste órgão que fiscaliza os juízes começa logo na manhã desta terça-feira e está prevista para as 17h00 uma conferência de imprensa.

Continuar a ler