PSP investiga vídeo de rapper Sofiane gravado em bairros do Porto

Vêem-se pistolas a disparar, droga em fartas quantidades (manuseada em aparentes actos de consumo e venda), uma mota em peões num jardim. É assim o videoclip Des malades (Os doentes, em português), do rapper francês Sofiane, gravado nos bairros do Cerco e da Pasteleira, no Porto. A PSP identificou vários participantes no vídeo “por estarem em causa factos susceptíveis de enquadramento criminal”.

Em comunicado, a PSP diz que estão em causa a “exibição de armas de fogo” e “incitamento à violência”.

O vídeo, que junta Sofiane a jovens que parecem ser adeptos do FC Porto (o próprio rapper surge com uma camisola do clube), surge em 16.º lugar na lista de vídeos “trending” (mais populares nas últimas horas) do YouTube, acumulando já mais de 3,6 milhões de visualizações. Termina com cânticos de apoio ao FC Porto e de ataque ao Benfica.

“Através do conhecimento que a PSP tem da área geográfica em causa, foi já possível proceder à identificação de vários participantes no vídeo, tendo o resultado das diligências sido comunicado ao DIAP do Porto”, refere a mesma nota.

A PSP informa ainda que “irá manter-se atenta, desenvolvendo as medidas de polícia que venham a ser consideradas necessárias a garantir a tranquilidade e a segurança”. E “apela a todos os cidadãos para o cumprimento da lei e das normas essenciais à manutenção da paz social”.