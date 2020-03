Se ficarem de quarentena, trabalhadores recebem 100% do salário. E no caso de assistência aos filhos?

As faltas ao trabalho vão ser pagas a 100% quer no sector público quer no privado se os trabalhadores tiverem que ficar em casa devido a quarentena involuntária por causa do surto do novo coronavírus e para evitar potenciais contágios. Ao contrário do que acontece actualmente, em que nos três primeiros dias o trabalhador perde o direito a retribuição, estes também serão pagos.

Mas será necessário que as autoridades de saúde preencham um formulário certificando que os trabalhadores e também os alunos (no caso de uma escola ter que ser encerrada) devem ficar em casa em isolamento profiláctico por “motivo de perigo de contágio” e como” medida de contenção” do surto do novo coronavírus (Covid-19), especificam as ministras da Administração Pública, da Saúde e do Trabalho e Segurança Social num despacho conjunto publicado segunda-feira à noite. Mas falta ainda publicar a portaria que vai definir as regras para o sector privado.

Como o primeiro-ministro e o ministro da Economia já tinham garantido na segunda-feira, durante o período de quarentena – que terá que ser determinada pelas autoridades de saúde - os trabalhadores do sector público e do privado vão beneficiar das mesmas regras, também ao contrário do que acontece actualmente (no privado os trabalhadores habitualmente recebem apenas 65% da sua retribuição em caso de baixa por doença, enquanto no público auferem 100% do salário).

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, adiantou esta terça-feira mais detalhes sobre estas medidas. “No fundo, aplicamos o regime que, na legislação relativamente aos subsídios por doença, protege mais os trabalhadores – concretamente o regime especial previsto quando há perigo de contágio também para tuberculose”, explicou Ana Mendes Godinho em declarações à Rádio Renascença e à TSF.

Mas para aceder a esta retribuição será necessária uma declaração passada pelas autoridades de saúde. “É preciso haver uma declaração da autoridade de saúde para garantir que estamos a abranger as situações em que é mesmo necessário garantir o isolamento”, sublinhou Ana Mendes Godinho.

Falta ainda publicar a portaria do Ministério do Trabalho e Segurança Social que especificará as regras a observar no sector privado. Não é claro em que moldes se processará o pagamento aos pais ou avós das crianças que tenham que ficar em casa com os filhos no caso, por exemplo, nem aos filhos que tenham que ficar em casa com os pais, no caso de encerramento de um lar de idosos, por exemplo. O despacho refere apenas que se aplicam as regras da “assistência a filho, neto ou membro do agregado familiar, nos termos gerais”.

No sector público, estas faltas são habitualmente pagas a 100%, mas no privado os pais recebem apenas 65% para assistência a filho com menos de 12 anos e, a partir daí, não há direito a remuneração. O PÚBLICO pediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho e Segurança Social e aguarda resposta.

No despacho conjunto, as três ministras determinam que, no caso dos funcionários públicos, quando não for possível recorrer ao teletrabalho ou programas de formação à distância, as ausências ao serviço por motivo de isolamento profiláctico não implicam perda de remuneração, como está previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e será necessário preencher um formulário de “certificação de isolamento profiláctico”. Este formulários, que são disponibilizados nos sites da Direcção Geral da Administração e Emprego Público e da Direcção-Geral da Saúde - são enviado pelos serviços de saúde à secretaria geral ou equiparada da área governativa no prazo máximo de cinco dias. Estas enviam de seguida o documento aos serviços e organismos a que pertencem os trabalhadores no prazo máximo de dois dias.