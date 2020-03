Conselho Superior da Magistratura abre processos disciplinares a três juízes da Relação de Lisboa

O plenário do Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu esta terça-feira abrir processos disciplinares contra três juízes do Tribunal da Relação de Lisboa numa decisão tomada por unanimidade pelo órgão que fiscaliza os magistrados e anunciada através de um comunicado da instituição. Tratam-se do até agora presidente daquele tribunal superior que se demitiu esta segunda-feira, Orlando Nascimento, do seu antecessor, Luís Vaz das Neves e de um outro juiz de uma secção criminal, Rui Manuel Gonçalves.

