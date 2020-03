Chuva e vento de regresso com a passagem da tempestade Karine

Mau tempo regressa a todo o país nesta terça-feira, com a passagem da tempestade Karine, que vai afectar principalmente a região Norte, até ao final da semana.

A tempestade Karine, que começa de Sul para Norte, traz mau tempo com vento forte e precipitação até à próxima sexta-feira, altura em que o estado do tempo vai registar melhorias

A região Norte de Portugal e da Península Ibérica será a mais afectada pela nova tempestade que está de passagem por Portugal continental. Prevêem-se rajadas de vento e períodos de chuva forte ou moderada. No litoral as temperaturas vão descer, embora não se registe uma grande variação: as máximas vão rondar os 15º e as mínimas os 10ºC.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que nas terras altas pode haver queda de neve e vento forte e com rajadas.

A depressão Jorge, que no fim-de-semana afectou oito distritos de Portugal trouxe chuva e rajadas de vento fortes, provocando dezenas de quedas de árvores e estruturas. Fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha alertado, em declarações à agência Lusa, que o mau tempo ia continuar durante a semana.