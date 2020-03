Taxa de aprovação das alterações ao OE foi a mais baixa da era de Costa

O Parlamento aprovou 287 propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2020, um número recorde desde que António Costa é primeiro-ministro. No entanto, a taxa de aprovação face ao total de propostas entregues pelos partidos é a mais baixa desde 2016, ficando nos 22%. No final desta semana ou no início da próxima, o Orçamento deve chegar a Belém para ser promulgado pelo Presidente da República.

