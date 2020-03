Garcia de Orta: Governo admite parceria com privado para reabrir urgência todas as noites

A ministra da Saúde anunciou esta terça-feira que está a ser equacionada uma parceria com uma empresa de prestação de serviços para que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta reabra aos fins-de-semana, a partir de Abril.

“Estamos em articulação com uma entidade privada que permitirá garantir o funcionamento todos os fins-de-semana no período nocturno. A urgência ficaria coberta de quinta a domingo”, adiantou Marta Temido.

A governante falava na Comissão de Saúde do parlamento, onde foi ouvida pelo PSD, PCP e BE sobre o ponto de situação da unidade hospitalar, que se encontra encerrada no período nocturno desde Novembro, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.

O Governo está também a equacionar a contratação de especialistas de hospitais de Lisboa, mas, neste momento, a parceria com o privado é o mais “firme” para que a urgência pediátrica reabra à noite “o mais depressa possível”.

Ainda assim, frisou que a “solução permanente” para este problema só passará “pela contratação de mais cinco pediatras” que consigam assegurar a escala de serviço.

Em Janeiro, o Ministério da Saúde anunciou que ia avançar com a contratação directa de cinco pediatras para o hospital, uma vez que não houve candidaturas para as vagas abertas na especialidade de pediatria no concurso de segunda época de 2019.

No entanto, segundo Marta Temido, estas vagas também ainda não foram preenchidas, apesar de “dois recém-especialistas da próxima época terem mostrado disponibilidade para integrar a equipa”.

Por seu lado, os deputados da comissão de Saúde defenderam que os concursos ficaram vazios porque há um problema de “falta de atractividade” nas condições que são oferecidas aos especialistas. Neste sentido, a ministra indicou que o Governo está a trabalhar para “oferecer melhores condições”.

“Vamos apostar na diferenciação daquilo que é a oferta de carreira, mas também noutras áreas que têm que ser postas em cima da mesa quando vêm trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Não é só a questão remuneratória que está em cima da mesa, mas também haver projectos aliciantes”, apontou.

Em último caso, se continuar a não haver candidatos às vagas disponíveis, Marta Temido admite que poderá “equacionar a abertura de uma exploração de concessão” ao serviço de urgência pediátrica. “Esta população precisa de uma resposta e, se não conseguirmos fazê-lo com base em concursos, temos que pensar noutras soluções”, defendeu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A falta de especialistas já afecta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 pediatras para o sector privado.

Para colmatar o encerramento da urgência, foi prolongado o horário de funcionamento dos centros de saúde da Amora, no Seixal, e Rainha Dona Leonor, em Almada, das 8h às 0h, nos dias de semana, e das 10h às 22h, ao fim-de-semana.

O Hospital Garcia de Orta abrange os concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.