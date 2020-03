Correia de Campos desiste da candidatura à presidência do CES

António Correia de Campos, ex-ministro da Saúde e presidente do Conselho Económico e Social desde Outubro de 2016, não voltará a concorrer ao cargo depois de ter sido rejeitado pelos deputados em Dezembro e há uma semana. "A decisão é puramente individual: não estou disponível para me voltar a candidatar”, disse o antigo governante ao Expresso.

​Correia de Campos confirmou que ficará até ao momento em que for eleito o novo presidente, tal como manda a Constituição. "Constitucionalmente, sou obrigado a manter-me em funções até ser substituído. Cumpro os meus deveres até ao final, considero um dever da democracia”, afirmou, acrescentando que respeita o que o Parlamento entender, uma vez que sabe que “há negociações a fazer” e que o “Parlamento tem os seus tempos complexos”.

Sobre as razões que o levam a afastar-se da corrida, o ex-ministro não adiantou pormenores, dizendo apenas que “não tem ligação aos resultados” de 28 de Fevereiro. “As razões ficam comigo”, frisou. O nome de Correia de Campos foi novamente proposto pelo PS (sem grandes críticas públicas), depois de já ter sido chumbado uma vez em 2016 (só foi eleito à segunda) e duas vezes na actual eleição. Há quatro anos, no final de um processo que se mostrou difícil, o antigo governante considerou o processo normal. “Não, não [sinto mágoa]. Sou profundamente crente na democracia. Foi um processo normal e natural”, disse, então.

De acordo com o Expresso, o PS já foi informado de que terá de encontrar um substituto para Correia de Campos. Para a eleição para a presidência do CES não basta o PS com o apoio de alguma esquerda, uma vez que é necessária uma maioria qualificada de dois terços dos deputados votantes.

Em Dezembro, num universo de 209 votantes, António Correia de Campos recebeu 125 votos favoráveis, 77 brancos e 11 nulos, não conseguindo, por isso, o mínimo exigível de 140 votos a favor. Dois meses depois, ficou ainda mais longe do objectivo: obteve 110 votos a favor, 92 brancos e 27 nulos. Ficou a 36 votos da maioria qualificada de que necessitava.

Foi a terceira vez que o antigo ministro da Saúde de Guterres e de José Sócrates viu o seu nome chumbado no Parlamento para a presidência do CES. Não haverá uma quarta.