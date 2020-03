Kim Gordon “cozinha” Bernie Sanders em vídeo de apoio ao candidato

Kim Gordon, a cantora que não se considera cantora, tem demonstrado publicamente apoio ao democrata Bernie Sanders na corrida para a nomeação democrata às presidenciais norte-americanas. Agora, nesta super-terça-feira, publicou na sua conta de Instagram um vídeo de apoio ao candidato.

Intitulado What’s cooking, America?, o vídeo mostra Kim Gordon a “cozinhar” a “receita para um futuro melhor”. O seguro de saúde para todos, o “New Deal Verde”, a proibição das prisões com fins lucrativos, o fim das dívidas universitárias e os direitos das mulheres são os ingredientes necessários para fabricar este bolo chamado “Bernie”, cozido com o voto desta terça-feira, 3 de Março.

A par da vocalista dos extintos Sonic Youth (que agora actua em nome próprio e vai estar no Nos Primavera Sound, no Porto, a 11 de Junho), são várias as figuras públicas que têm partilhado a sua preferência pelo democrata e, até, participado na campanha. The Strokes, Public Enemy, Cardi B, Roger Waters, Neil Young, Diplo, Dave Matthews, Dua Lipa, Killer Mike, Soccer Mommy, Vampire Weekend e Bon Iver são alguns dos apoiantes no mundo da música. Foi, inclusive, criado o movimento Artists4Bernie, que já conta com mais de 1200 assinaturas.