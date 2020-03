O cartaz da Romaria d’Agonia pode ser o que quiseres — e dar-te 500 euros

“Originalidade, eficácia da mensagem, qualidade técnica e estética": são estas as características que o próximo cartaz das festas da Romaria d'Agonia, em Viana do Castelo, deve ter. E a partir desta terça-feira, 3 de Março, já podem ser enviadas propostas ao cartaz da edição de 2020.

Em comunicado enviado à imprensa, a Comissão de Festas revela que o concurso para a concepção do cartaz da edição 2020 “volta a ter tema livre” e que o objectivo “passa por seleccionar um cartaz original que divulgue a Romaria da Senhora d'Agonia a nível nacional e internacional”.

“O que queremos é que se mantenha o nível, a qualidade e o interesse que este concurso vem demonstrando. É uma forma de envolvermos cada vez mais fotógrafos, designers, artistas, jovens que se interessam pelas nossas tradições e que se entusiasmam com a possibilidade de prepararem aquele que para nós é ‘O Cartaz'”, explicou o presidente da Comissão de Festas, António Cruz, citado na nota.

A edição 2020 da Romaria Nossa Senhora da Agonia vai decorrer entre os dias 19 e 23 de Agosto, datas que “obrigatoriamente devem figurar do cartaz”.

A Comissão de Festas adianta que “o concurso está aberto a todos os interessados que desejem concorrer quer individualmente, quer em equipas”, podendo cada concorrente apresentar até duas propostas”. O prazo para a entrega de trabalhos, que deve ser feito pessoalmente ou por correio (na sede da VianaFestas), termina a 30 de Abril, às 17 horas.

O regulamento, que pode ser encontrado no site da VianaFestas, define que “as propostas de cartaz pertencem à VianaFestas até à publicação das mesmas na exposição dedicada ao efeito”, pelo que os autores não podem, até essa data, divulgá-los através de qualquer meio. O vencedor receberá “um prémio de 500 euros e terá a sua criação espalhada pelo mundo para apresentar a maior romaria portuguesa”.

Desde 2010 que o cartaz oficial da Romaria d"Agonia é escolhido através de concurso. Na edição 2019, segundo estimativas avançadas na altura à Lusa pela VianaFestas, terão passado pela cidade “mais de 1,2 milhões de pessoas”.

O desfile da mordomia, com todos os trajes de festa de Viana do Castelo, é um dos números emblemáticos da romaria datada da primeira década do século XX. Trata-se do momento em que os diferentes trajes das freguesias de Viana se encontram e se mostram, de uma só vez, à cidade.

Neste número algumas das mulheres chegam a carregar dezenas de quilos de ouro, reunindo as peças de famílias e amigos num único peito, simbolizando a “chieira” (termo minhoto que significa orgulho) e outrora o poder financeiro das famílias.

A participação no desfile está cada vez mais enraizada entre as jovens e mulheres de Viana do Castelo, juntando várias gerações, num quadro único das festas. Desde 2014, também as mulheres da ribeira de Viana do Castelo, com os seus trajes de varina, participam neste desfile colorido pelos vermelhos, verdes e amarelos dos típicos e garridos trajes das diferentes freguesias.

A certificação do traje à Vianesa, com origem no século XIX, foi publicada em Diário da República no final de 2016. O traje assume-se como um símbolo tradicional da região, nas suas várias formas, consoante a ocasião e o estatuto da mulher.