As melhores fotografias do mundo subaquático também nos mostram o pior

Focas-caranguejeiras à volta de um icebergue, naquilo que parece uma coreografia bem ensaiada: é o que se vê na imagem vencedora do concurso Underwater Photographer of the Year (Fotógrafo Subaquático do Ano), assinada por Greg Lecoeur. O francês mergulhou nas águas da Antárctida para explorar a parte submersa de um icebergue e encontrou uma residência de focas. Com um clique congelou o momento, que se destacou entre as mais de cinco mil imagens enviadas a concurso por fotógrafos de mais de 70 países.

Mas há mais imagens premiadas na mais recente edição do concurso organizado pela Scuba Diving Magazine: um polvo a segurar uma bola de futebol, da autoria do italiano Pasquale Vassallo, venceu a categoria Comportamento. E também a sua fotografia de um atum a ser puxado por uma rede de pesca valeu uma nomeação para Fotógrafo de Conservação Marinha do Ano: “Se uma imagem vale mil palavras, uma óptima imagem levanta milhares de questões”, disse Peter Rowland, júri do concurso, em relação à imagem.

A fotogaleria mostra as vencedoras de diversas áreas (grande angular, macro, conceptual e câmara compacta são algumas das 13 categorias). Há baleias, cavalos-marinhos, tubarões. Mas também plástico, lixo, destroços e vestígios da actividade humana. Porque um mergulho também os expõe.