Pritzker 2020: as linhas de Yvonne Farrell e Shelley McNamara também se vêem do Instagram

Procurar pela hashtag #graftonarchitects no Instagram é descobrir muitas linhas, texturas e janelas, muitas janelas. Assim é passear pelas fotografias de obras do atelier Grafton, das arquitectas irlandesas Yvonne Farrell e Shelley McNamara, que esta terça-feira, 3 de Março, foram distiguidas com o Prémio Pritzker de 2020. A dupla concebeu, em cerca de 40 anos, projectos em países como a Irlanda, Reino Unido, França, Itália e Peru. Em 2018, comissariaram a Bienal de Veneza. E a etiqueta mostra quais os projectos preferidos dos instagrammers: a Universidade Luigi Bocconi, em Itália, é a grande protagonista, seguida da Escola de Economia de Toulouse, em França, e da Universidade de Engenharia e Tecnologia de Lima, no Peru.

"Uma das actividades culturais mais complexas e importantes do planeta": é assim que a dupla descreve a arquitectura. E o prémio que arrecadaram significa mais um passo firme para ficarem na sua história. Sabe mais no PÚBLICO.