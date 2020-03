O conflito de interesses de Nuno Artur Silva

Nuno Artur Silva concedeu uma entrevista ao PÚBLICO no último sábado, que deveria ter sido aproveitada para esclarecer as suspeitas de conflito de interesses após a venda da sua antiga empresa (as Produções Fictícias) a um sobrinho. Infelizmente, o que precisava de ser esclarecido não foi, e o que foi esclarecido não é, de todo, favorável ao actual secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.

Continuar a ler