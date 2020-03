Putin quer ratificar a “fé em Deus” e banir casamento gay na Constituição russa

Vladimir Putin apresentou na segunda-feira, na câmara baixa do Parlamento russo, um documento de 24 páginas, onde constam uma série de emendas que pretende fazer à Constituição. Entre as propostas do Presidente da Rússia destacam-se a definição do casamento como uma união “entre um homem e uma mulher” e a proclamação da “fé em Deus” do povo russo, duas disposições que ratificam a tendência conservadora da liderança do homem que manda nos destinos do gigante euro-asiático há 20 anos.

