Pelo menos 22 mortos devido à passagem de dois tornados no Tennessee

Pelo menos 22 pessoas morreram na sequência da passagem de dois tornados em Nashville, no Tennessee, na madrugada desta terça-feira. Dezenas de milhar de pessoas ficaram sem electricidade e vários edifícios ficaram danificados, bem como um aeroporto.

Dezasseis das fatalidades registaram-se em Putnam, três em Wilson, duas em Davidson e uma em Benton, de acordo com a Agência de Gestão de Emergências do Tennessee, reporta a CNN.

Em Nashville, capital do Estado do Tennessee, equipas de busca e salvamento estão a fazer operações em locais que ficaram destruídos, para procurar possíveis vítimas encurraladas nos destroços, esclareceu o Departamento de Bombeiros local. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas e 48 edifícios foram destruídos, disse o director do Departamento, William Swann.

Também a polícia de Mt. Juliet, localidade situada a este de Nashville, reportou múltiplos feridos e casas danificadas.

“Este foi obviamente um tornado muito forte. Muitas casas ficaram danificadas, muitas pessoas ficaram feridas, e muitas outras estão encurraladas”, admitiu o chefe da polícia de Mt. Juliet, Tyler Chandler, num vídeo no Facebook. “Precisamos da vossa ajuda. Isso significa que, se puderem manter-se em casa, por favor mantenham-se”.

Escolas, tribunais e edifícios de escritórios ficarão encerrados esta terça-feira devido aos estragos provocados pelo tornado, confirmaram as autoridades, mas os locais de voto ficarão abertos “até aviso em contrário”.

O Estado de Tennessee é um dos 14 onde haverá eleições esta "super terça-feira", mas as votações em Nashville, e nos arredores, serão adiadas uma hora, avisaram também as autoridades. Isto significa que as votações começarão às 8h e acabarão às 19h, como já estava estabelecido. Alguns dos locais de voto serão realocados.

A companhia de electricidade estatal de Nashville adiantou que mais de 44 mil clientes ficaram sem electricidade esta madrugada, devido a danos ocorridos em quatro centrais e 15 linhas de distribuição primária. Muitos postes e linhas de electricidade ficaram também danificados.

O aeroporto John C. Tune Airport, localizado a cerca de 12 quilómetros do centro de Nashville, “sofreu danos significativos” devido ao mau tempo e vários hangares ficaram destruídos, reportou o aeroporto no seu website.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (SNM) em Nashville, esta não é a primeira vez que um tornado assola o Tennessee numa “super terça-feira”. “Aquele de que mais pessoas se lembrarão é o de 2008. Também ocorreu durante a noite, mas depois das votações, e causou danos significativos na região central do Tennessee”, disse o SNM no twitter.

A cidade de Nashville, com uma população de cerca de 691 mil habitantes, é uma das cidades norte-americanas com maior crescimento e é a capital informal de música country dos Estados Unidos