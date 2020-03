Eurodeputados socialistas pedem sanções contra actores do “golpe de Estado” na Guiné-Bissau

Três deputados do grupo Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu escreveram ao responsável pela Política Externa da União Europeia, Josep Borrel, dizendo que a Guiné-Bissau está a viver uma “ameaça real à democracia e ao Estado de Direito, que ameaça a paz e a estabilidade no país”.

O que se passa no país, escrevem, “deve ser considerado um golpe de Estado”.

Assinada por Iratxe García Pérez, presidente do grupo parlamentoar S&D, por Carlos Zorrinho, chefe da delegação do Parlamento Europeu no grupo ACP-UE (África, Caraíbas, Pacífico e União Europeia) e por Isabel Santos, coordenadora do sub-comité de Direitos Humanos, a carta para o Alto Representante para a Política Externa, lembra que após as eleições de 29 de Dezembro Umaro Sissoco Embaló (Madem G-15) foi declarado vencedor, mas o candidato derrotado, Domingos Simões Pereira (PAIGC) apresentou um recurso, mas que Embaló tomou posse, mesmo assim, “sem legitimidade”.

“Sem qualquer legitimidade para o fazer, tomou posse como Presidente do país, demitiu o Governo eleito em Março de 2019 e nomeou um novo primeiro-ministro, o chefe de um pequeno partido com cinco membros da Assembleia Nacional”.

Os deputados pedem a Borrel para dar atenção ao que se passa na Guiné-Bissau e que apele “ao regresso à normalidade no país através das medidas” ao dispor da UE, concretamente através de “sanções contra os que insistem em destruir a estabilidade do país e o normal funcionamento das instituições”.