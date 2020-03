Coronavírus: resultado negativo nos testes feitos ao Papa Francisco

O Papa Francisco, que cancelou a participação num retiro pascal pela primeira vez no seu papado devido a uma constipação, foi sujeito a testes para o coronavírus e acusou negativo, avança o jornal italiano Il Messaggero esta terça-feira.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruno, não comentou a notícia. O líder católico de 83 anos, que removeu um pulmão há décadas devido a uma doença, também cancelou a maioria das audiências na semana passada.

O sumo pontífice deveria ter participado no retiro que começou na noite de domingo, com os responsáveis do Vaticano, numa igreja no Sul de Roma. O encontro duraria toda a semana, mas, num anúncio surpreendente apenas horas antes do início, o Papa Francisco anunciou que monitorizaria o encontro espiritual a partir da sua residência, no Vaticano.

O Papa adoeceu num momento em que a Itália luta contra o surto do potencialmente letal coronavírus.

Na segunda-feira, o número de mortes subiu de 34 para 52 em 24 horas, e o número de casos confirmados no país ultrapassou os dois mil.