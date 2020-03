“A UE pôs em prática políticas para que outros países sustenham os custos de receber refugiados”

Acusa o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de usar os refugiados como “peões” contra a União Europeia, ao enviá-los para as fronteiras com os países com a Europa, e diz que o projecto europeu se pôs a si próprio nessa posição de alvo fácil de chantagem com o acordo de 2016, para que Ancara travasse o fluxo de refugiados do Médio Oriente em troca de verbas. Philippe Dam, director da Human Rights Watch (HRW)na Europa e Ásia Central, avisa, em conversa telefónica com o PÚBLICO, que qualquer renegociação desse acordo terá por base os mesmos princípios e que a UE deve adoptar um mecanismo automático de distribuição dos requerentes de asilo entre os Estados-membros para não ficar novamente dependente do vizinho turco.

Continuar a ler