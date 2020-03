Assessor jurídico de Embaló diz que Governo de Nabiam tem maioria parlamentar

Convicto de que “o conceito de golpe de Estado não se enquadra na realidade factual da Guiné-Bissau”, Nelson Moreira garante que o que aconteceu no país “é uma situação perfeitamente normal num Estado de direito democrático”. O assessor jurídico da candidatura de Umaro Sissoco Embaló, e também deputado do Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15), explica até que o recurso às forças armadas, que ocuparam ministérios, tribunais e outras instituições públicas também está dentro da normalidade: “É normal os militares assegurarem as instituições públicas e evitarem situações de violência, de roubo”. Além disso, garante que o Governo de Nuno Nabiam tem legimitidade porque está assente numa maioria parlamentar de 52 deputados no Parlamento de 100 assentos.

