Enoturismo não tem parado de crescer no Alentejo com mais unidades e visitantes

O sector do enoturismo tem crescido no Alentejo, em especial nos últimos 10 anos, tanto no número de unidades existentes, como de turistas, vindos sobretudo do Brasil e dos Estados Unidos, revelou nesta terça-feira a comissão vitivinícola.

À margem da sessão de apresentação aos jornalistas das novas instalações da Rota dos Vinhos do Alentejo, situadas em Évora, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), Francisco Mateus, disse que o enoturismo teve “um crescimento natural”.

E este crescimento, “provavelmente, está a sentir-se mais nos últimos 10 anos”, acrescentou o responsável, questionado pela agência Lusa sabre a evolução deste sector na região.

“Verificamos que há mais enoturistas. Aliás, o tema do enoturista passou a existir, seja em Portugal, seja na Europa, seja no mundo. Já há pessoas que saem de casa para ir fazer enoturismo”, afirmou.

Segundo Francisco Mateus, “de repente, desde 2014”, foi possível perceber que “o trabalho feito pelos produtores” e “o trabalho feito pelo Turismo de Portugal” ou “pela CVRA” começou “a dar frutos em termos da visibilidade da região enquanto produtora de vinhos”.

Desde essa data que o Alentejo é citado “em revistas como uma das regiões vitivinícolas a visitar”, o que “significa que alguma coisa estamos a fazer bem-feita”, que o território “se afirma pela sua naturalidade, que é de facto singular em termos de morfologia do terreno” e que resulta do “trabalho que os produtores fazem e do investimento nos enoturismos”, argumentou.

O novo espaço da Rota dos Vinhos do Alentejo, que agora fica situado no “coração” do centro histórico de Évora, junto da Sé Catedral, integra um conceito multimédia e interactivo, com o objectivo de aumentar o enoturismo na região, de acordo com a CVRA.

O projecto iniciou-se em 2017 e implicou um investimento de 750 mil euros, dos quais 320 mil euros financiados pelo Turismo de Portugal, no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Francisco Mateus lembrou hoje que a Rota dos Vinhos do Alentejo, que antes estava situada perto do Teatro Garcia de Resende, iniciou a sua actividade em 1997 e, na altura, os produtores associados, tinham “talvez 15 enoturismos”.

“Hoje em dia são 70 e isto significa que os produtores começaram a ver que o enoturismo poderia ser outra área de actividade que podiam ou deviam explorar” e “que complementa as vendas de vinho”, comparou.

Os turistas querem ter “uma proximidade maior ao produtor” e “ver de onde é que vem o vinho, quem é que o faz, qual é a história que está por trás do vinho e daquela família”, pelo que “tem havido cada vez mais investimento em termos de enoturismo”, vincou.

Na nova Rota dos Vinhos do Alentejo, num espaço com 680 metros quadrados - o dobro do anterior -, os visitantes vão poder realizar “uma viagem pela história e pelas tradições alentejanas”.

Uma área de exposição, que conta a história desta região de vinhos ao longo dos milénios, com a tradição ancestral do Vinho de Talha, os solos ou as castas, outra área para provas e para promoção dos enoturismos e um piso superior destinado a eventos e formação são valências do espaço.

“O lançamento deste novo espaço transmite a visão e a ambição da CVRA para os próximos anos, com o objetivo de tornar o Alentejo uma referência mundial na área do enoturismo”, assumiu Francisco Mateus.