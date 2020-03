Coronavírus: Pais informados, filhos tranquilos

O país esteve em alerta para a chegada da COVID-19, que neste momento apresenta dois casos confirmados. As crianças têm sido poupadas ao surto, havendo poucos casos entre os mais jovens. No entanto, naturalmente, os pais e outros cuidadores estão preocupados e com dúvidas. É essencial ter calma para que o temor dos pais não se transforme em ansiedade nos filhos.

As crianças assistem à preocupação dos adultos e fazem perguntas que devem ser respondidas. Não há motivos para pânico e a atitude dos pais e outros educadores deve ser de informação e tranquilidade. Os pais devem explicar às crianças o novo vírus, de forma despreocupada, mantendo a vida o mais normal possível, respeitando as informações da Direcção-Geral da Saúde.

Mais A carregar...

Para os mais novos, a mensagem deve ser de tranquilidade. Há que dizer-lhes que os pais estão atentos aos cuidados necessários a ter com todos os membros da família, como sempre fizeram. Caso haja necessidade de cuidados relacionados com a gripe, irão ser tomadas as medidas indicadas pelo médico, tal como acontece noutros momentos em que alguém fica doente.

O que dizer à criança?

Os adultos devem apresentar-se calmos e seguros e limitarem-se a informar a criança, atendendo à sua idade e compreensão. A informação deve ser o mais simples possível e sem recomendações em excesso, de modo a não causar insegurança. Inclusive, pode dizer-se que as crianças têm sido as menos atingidas pelo vírus.

Deve ser explicado à criança que todos temos uma responsabilidade social a cumprir e evitar passar doenças às outras pessoas faz parte dessa responsabilidade, seja perante a COVID-19 ou outro vírus qualquer. Neste sentido, não haverá nada de novo a dizer à criança, a não ser relembrar a conduta socialmente esperada para uma correcta higiene pessoal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A saber:

Lavar frequentemente as mãos com água e sabão — Lavar mesmo, não passar água a correr!

Quando espirrar ou tossir, t apar o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos.

apar o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos. Deitar o lenço de papel no lixo.

Não partilhar com outras pessoas utensílios que vão à boca, como copos, garrafas e talheres.

Evitar tocar com as mãos em mucosas de olhos, nariz e boca.