Semana da Moda de Paris: um guia pelo que de melhor se viu nos últimos dias

Dior

Um dia depois da condenação do produtor Harvey Weinstein, considerado culpado de violação e de acto sexual criminoso, Maria Grazia Chiuri encetou um protesto em nome da Dior pela importância do “Consentimento”, considerando que “O patriarcado mata o amor” e que “quando as mulheres atacam o mundo pára” — uma instalação criada pelo colectivo feminista Claire Fontaine. Pela passerelle, propostas desportivas, vestidos simples, lenços para a cabeça e gravatas vistosas.

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

Mais A carregar...

Valentino

Pierpaolo Piccioli levou à passerelle parisiense um Valentino mais fluido do que o habitual, apostando em cortes que evidenciam a silhueta em vez de criar ilusões através dos volumes. Mas também uma mensagem de inclusão, ao apresentar modelos masculinos e trans, além de manequins com diferentes tipos de corpo.

Reuters/Piroschka van de Wouw Reuters/Piroschka van de Wouw Reuters/Piroschka van de Wouw Reuters/Piroschka van de Wouw Reuters/Piroschka van de Wouw Fotogaleria Reuters/Piroschka van de Wouw

Chanel

Sobriedade foi a palavra-chave da colecção construída por Virginie Viard para a Chanel, em que sobressaíram as propostas a preto e branco, apenas perturbadas por alguns apontamentos em tons pálidos. “Um momento muito simples, muito puro: romantismo, mas sem floreados, emoções sem chiliques”, definiu Viard, numa nota explicativa.

REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes Fotogaleria REUTERS/Gonzalo Fuentes

Stella McCartney

A designer decidiu fomentar algumas iniciativas que poderão tornar o seu desfile totalmente neutro em carbono como dar sementes a cada pessoa presente, passando uma mensagem de sustentabilidade na moda, incluindo até pessoas com máscaras de animais (vacas, raposas, coelhos…) a desfilarem ao lado dos manequins. Uma declaração sobre a emergência climática em que dominaram os tons mais carregados.

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

Off-White

O actual director artístico de vestuário masculino da Louis Vuitton, Virgil Abloh, levou a Paris a sua marca Off-White preparada para fazer furor no Instagram, ao conceber um cenário apropriado para as imagens no formato daquela rede social. Nas roupas, houve lugar para lantejoulas, estampagem de pele de vaca, tons brilhantes e vestidos de noite em tule.

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

Ralph & Russo

A dupla de designers Tamara Ralph e Michael Russo apresentaram uma amálgama de referências, indo dos nipónicos quimonos aos padrões em xadrez associados às Terras Altas da Escócia. Uma nota importante: pela primeira vez, a colecção inclui estilos unissexo e tamanhos até ao 50.

REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes Fotogaleria REUTERS/Gonzalo Fuentes

Balmain

Para o The Washington Post, o designer Olivier Rousteing levou a Paris “a sua mais refinada e sofisticada colecção de sempre para a Balmain”. Além dos brilhos e dos habituais enchumaços a sublinharem a linha dos ombros, Rousteing incluiu propostas em látex da cabeça aos pés, roupas XXL, capas e conjuntos de saia-casaco.

REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes Fotogaleria REUTERS/Gonzalo Fuentes

Saint Laurent

O belga Anthony Vaccarello apresentou provavelmente a sua colecção mais colorida ao serviço da Saint Laurent. Pela passerelle, houve látex, leggings brilhantes e blusas inspiradas na década de 1980, de onde retirou ideias como os botões dourados e as rendas.

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

Issey Miyake

A segunda colecção de Satoshi Kondo para a Issey Miyake voltou a pautar-se pela energia e animação — uma lufada de ar fresco numa semana em que imperaram os negros e o medo, sobretudo depois de o novo coronavírus ter encerrado o Louvre. Na passerelle, houve vestidos assimétricos, estampagens abstractas, composições a lembrar a arte do origami…

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

Hermès

A designer francesa Nadège Vanhee-Cybulski vestiu a chancela Hermès de cores primárias e de formas geométricas, dois conceitos que, juntos, remetem para a casa italiana da Benetton. De resto, apostou na temática equestre e em cortes e tecidos que primam pelo conforto.

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

Leonard Paris

Padrões florais, cortes joviais, peças usadas como que camadas sobrepostas. A colecção de Christine Phung para a Leonard Paris foi um festival de cores alegres.

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

Vivienne Westwood

Um conjunto de looks impressionantes, criados pelo designer Andreas Kronthaler, entre os quais se destacaram as cores fortes, as formas vincadas e muitos punhais como acessórios.

REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw REUTERS/Piroschka van de Wouw Fotogaleria REUTERS/Piroschka van de Wouw

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Giambattista Valli

Giambattista Valli optou por vestir de preto a passerelle, apostando em vários cortes clássicos, ao mesmo tempo que a enfeitou de forma floral – e sensual.

REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS/Gonzalo Fuentes Fotogaleria REUTERS/Gonzalo Fuentes