Dolores Aveiro internada na sequência de um AVC

A mãe do internacional Cristiano Ronaldo, a madeirense Dolores Aveiro, foi internada de urgência no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, durante a madrugada desta terça-feira, adianta o Jornal da Madeira, apresentando um quadro de AVC isquémico, tendo sido submetida a uma intervenção imediata à qual terá reagido bem.

Segundo o órgão de comunicação social da região autónoma, Dolores Aveiro foi submetida a um exame médico que confirmou o AVC isquémico, que se caracteriza por uma lesão das células cerebrais fruto da ausência de oxigénio e de nutrientes na sequência de um bloqueio do fluxo de sangue. De imediato, foi-lhe realizada uma trombectomia mecânica, um procedimento que consiste na remoção de um trombo (coágulo), sob orientação de imagem, tendo o resultado da intervenção sido positivo.

Não há quaisquer informações sobre possíveis sequelas, mas o Jornal da Madeira adianta que o quadro clínico da matriarca Aveiro ainda inspira cuidados.

Dolores Aveiro tem 65 anos e é natural da freguesia de Machico, na zona oriental da ilha da Madeira. Mãe do craque português Cristiano Ronaldo, e ainda de Liliana Cátia Aveiro (Kátia Aveiro) e Hugo Aveiro, Dolores conquistou, ao longo dos anos, um lugar de destaque na sociedade portuguesa, sobretudo pela sua frontalidade. Em 2014, lançou a sua autobiografia Mãe Coragem (ed. Matéria Prima), escrita por Paulo Sousa Costa, na qual fala sobre a morte da mãe quando tinha apenas seis anos, sobre a violência familiar, o nascimento dos filhos, a emigração, as decisões difíceis para alimentar a carreira de Ronaldo, a luta contra um cancro e o seu papel de avó.

No Instagram, é a personalidade portuguesa com mais seguidores, somando 2,1 milhões de fãs. Rita Pereira ocupa agora o segundo lugar do pódio com 1,3 milhões de seguidores, com Cristina Ferreira no seu encalço, com 1,2 milhões de fãs.